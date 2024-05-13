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На Западе рассказали об отношении немцев к перевооружению

RS: общество Германии не настроено на перевооружение страны

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Mindaugas Kulbis/AP

Немецкое общество не настроено на перевооружение Германии. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS) со ссылкой на главу Международного института исследований проблем безопасности (Великобритания) Бастиана Гигериха.

По его словам, в немецком обществе не произошел необходимый для этого «ментальный сдвиг», в стране не возникла «общественная устойчивость» к подобным мерам.

Гигерих подчеркнул, что в течение последних 20 лет военная отрасль в Европе не получала необходимого финансирования, поэтому необходимо увеличить расходы на оборону как минимум на десятилетие.

Отмечается, что немецкому перевооружению препятствуют жесткие налоговые ограничения, а также неприспособленность государственной системы к новым вызовам.

До этого газета Bild писала, что министерство обороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

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