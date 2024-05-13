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Дума утвердила Дмитрия Чернышенко зампредом правительства РФ

Дума утвердила кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост зампреда правительства РФ

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение кандидатуры Дмитрия Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ. Теперь постановление нижней палаты парламента направят президенту страны для назначения Чернышенко на должность. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ», — говорится в документе.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ. Предполагается, что он продолжит курировать спорт, туризм, IT, связь, культуру и СМИ.

До этого Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию сказал, что новая модель высшего образования с 2026 года охватит более тысячи вузов.

Ранее КПРФ решила не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.

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