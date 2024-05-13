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В России растет потребление дешевых вин

Дешевые игристые вина обеспечили основной прирост продаж отрасли в 1 квартале

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Depositphotos

На фоне снижения реальных доходов россияне все чаще выбирают недорогие игристые вина. В результате производители низкоценовых напитков наращивают долю рынка, вытесняя традиционных лидеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным участников рынка, в январе-марте 2024 года отгрузки 20 крупнейших отечественных компаний-производителей игристых вин выросли на 43,6% в годовом выражении до 3,248 млн декалитров. При этом совокупные розничные продажи увеличились лишь на 13,3% — до 5,4 млн дал.

Это означает, что основной прирост пришелся на дешевый сегмент. Так, Дербентский завод игристых вин, реализующий продукцию по минимальным ценам, нарастил отгрузки сразу на 82% — до 203 тыс. дал. Крупнейшие «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вино» прибавили 34% и 74% соответственно.

«Дорогие игристые уже поделены, а в сегменте до 400-500 рублей есть место для экспансии недорогих брендов, на которые сейчас максимальный спрос», — пояснил руководитель WineRetail Александр Ставцев.

Подтверждением стало появление в топ-10 производителей нового игрока — «Салют Алко» из Северной Осетии. За квартал эта компания отгрузила 92 тыс. дал бюджетных игристых. «Салют Алко» связана с местными производителями водки и винограда.

Схожая ситуация наблюдается и с другим новичком рейтинга - предприятием «Салют плюс», также базирующимся в Северной Осетии. В первом квартале оно реализовало 117 тыс. дал игристого (+71% год к году).

До этого стало известно, когда подорожает вино из Италии и Испании.

Ранее россияне стали чаще пить коньяк.

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