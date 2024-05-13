Стало известно будущее тренера «Сочи»

Испанский специалист Роберто Морено хотел бы остаться тренером в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) даже в случае вылета «Сочи» по итогам сезона в Первую лигу. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»

По информации источника, если черноморцам не удастся сохранить прописку в элитном дивизионе, то Морено с большой долей вероятности покинет команду.

В 28-м туре «Сочи» разгромил «Пари НН» — встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу черноморцев. В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров и Алексей Сутормин, который оформил дубль. За «Пари НН» отличился Зе Турбо.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 23 очка. «Пари НН» располагается на 12 месте, имея в активе 29 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

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