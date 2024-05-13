Госдума утвердила Дмитрия Патрушева вице-премьером

Депутаты Государственной думы утвердили Дмитрия Патрушева на должности заместителя председателя правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин предложил назначить на должность вице-премьера Дмитрия Патрушева, занимавшего пост министра сельского хозяйства в прежнем составе правительства.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Виталия Савельева заместителем председателя правительства России. Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Савельева на должность, а также премьер-министру РФ.

Ранее сообщалось, что Совфед рассмотрит вопрос о назначении Ковальчука главой Счетной палаты.