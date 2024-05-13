Еще одна российская фигуристка сменила спортивное гражданство

Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет с нового сезона представлять на международных соревнованиях сборную Франции. Об этом сообщил ТАСС тренер Марьен де ла Асунсьон.

На протяжении российской карьеры Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. После того, как пара распалась в ноябре 2022 года, спортсменка перешла к французскому партнеру Максимилиану Райе.

В активе Самохина и Овсянкиной есть медаль вице-чемпионов юниорского этапа Гран-при России 2022 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине, где победительницей в личном турнире стала россиянка Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала нового министра спорта.