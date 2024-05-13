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Хуснуллина и Трутнева утвердили зампредседателями правительства РФ

ГД утвердила Хуснуллина и Трутнева заместителями председателя правительства РФ

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Depositphotos

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Марата Хуснуллина заместителем председателя правительства России. Также ГД проголосовала за утверждение Юрия Трутнева заместителем председателя правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства РФ», — говорится в соообщении.

Аналогичное постановление принято и в отношении Трутнева.

Данные постановления направляются президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу российского правительства. На должность первого вице-премьера Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова. Должности вице-премьеров в кабмине оставят Виктория Абрамченко, курировавшая Минсельхоз и Минприроды, и Андрей Белоусов. Они перейдут на другую работу, сообщила пресс-служба кабмина. Абрамченко на посту должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. А Александр Новак в связи с уходом Белоусова, помимо сферы энергетики, также будет курировать экономический блок и заниматься вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.

Ранее КПРФ решила не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.

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