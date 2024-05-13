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Бортников прибыл в Совфед на консультации по его новому назначению

Кандидат на пост главы ФСБ Бортников прибыл в Совфед для консультаций

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Александр Бортников прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Бортников возглавляет ведомство с 2008 года.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел России, а также сохранить за Владимиром Колокольцевым пост главы министерства внутренних дел, за Константином Чуйченко — пост главы министерства юстиции.

Также глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Виктора Золотова — руководителем Росгвардии.

Ранее Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ.

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