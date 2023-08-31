Россия применила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию по санкциям Мали

Российская Федерация применила право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по западному проекту резолюции касательно санкций в отношении африканской страны — Мали. Об этом информирует ТАСС.

Согласно данным агентства, Россия настаивает на том, чтобы продление санкций против Мали было последним в то время, как по документу, санкционный режим действует до 31 августа 2024 года. РФ апеллирует тем, что СБ всемирной организации способен в любой момент пересмотреть ограничения.

Как сообщается в публикации, резолюцию поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося Китая.

Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «принятие СБ документа на фоне официального обращения Бамако с требованием упразднения режима санкций, стало бы контрпродуктивным не только для эффективности режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса».

До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой ситуацию в Нигере.

Ранее бывший посол России в Нигере и Мали, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов заявил, что мятеж в Габоне вряд ли станет последним госпереворотом в Африке. По его мнению, следующий мятеж может затронуть соседний Камерун.