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Россия и Иран приостановили подготовку соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве

МИД РФ: договор о сотрудничестве с Ираном приостановили из-за проблем у Тегерана

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Shutterstock/FOTODOM

Работа над заключением договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном временно приостановлена из-за сложностей у иранских партнеров. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров», — указал Кабулов.

При этом представитель МИД РФ выразил уверенность в том, что работа «будет завершена до согласования текста соглашения», после чего лидеры РФ и Ирана примут решение о времени и месте подписания.

До этого страны «Большой семерки» (G7) осудили военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также призвали Иран отказаться от поддержки российской армии. Кроме того, они пообещали вводить санкции против организаций и физических лиц, которые помогают России приобретать материалы, технологии и оборудование для военно-промышленного комплекса.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.

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