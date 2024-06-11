Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше половины россиян готовы делать крупные покупки онлайн, включая недвижимость

Почти каждый пятый россиянин считает, что покупки квартиры перейдут в онлайн

close
100%
Depositphotos

Большинство россиян готовы приобретать в интернете не только товары ежедневного потребления, но и совершать требующие крупных вложений покупки. 17% и вовсе уверены, что со временем абсолютно все приобретения перейдут в онлайн формат. Треть жителей России, готовящихся к покупке жилья, хотели бы сделать это онлайн, что связано с легкостью процесса и возможностью постоянно быть на связи с менеджером. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного девелопером ПИК среди россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство опрошенных (99%) регулярно совершают покупки в интернете — из них 40% делают это каждую неделю, а 43% хотя бы раз в несколько недель. 56% опрошенных отметили, что готовы к крупным приобретениям онлайн: таким как техника, автомобили и даже недвижимость, а 8% опрошенных уже воспользовались услугой онлайн-покупки недвижимости.

Довериться процессу дистанционного приобретения квартиры большинству респондентов (42%) помог положительный опыт друзей и родственников. 18% выбрали онлайн-покупку после консультации со специалистом, а 16% — после изучения материалов от застройщика. И только 24% отметили, что выбрали онлайн-покупку из-за отсутствия других вариантов.

Что важно для потенциальных покупателей квартиры онлайн? Респонденты выделяют следующие критерии: расположение квартиры на карте корпуса и возможный вид из окна (44%), визуализация пространства и точные замеры (36%), а также наличие онлайн-карты (33%).

В процессе покупки россиянам крайне важна тщательная работа с документами — 33% хотели бы отслеживать каждый этап оформления и иметь доступ ко всем данным. Для 27% ценно иметь постоянную связь с представителем застройщика при оформлении покупки.

Ранее россиянам объяснили, на какие пункты договора обратить внимание при оформлении кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами