Больше половины россиян готовы делать крупные покупки онлайн, включая недвижимость

Большинство россиян готовы приобретать в интернете не только товары ежедневного потребления, но и совершать требующие крупных вложений покупки. 17% и вовсе уверены, что со временем абсолютно все приобретения перейдут в онлайн формат. Треть жителей России, готовящихся к покупке жилья, хотели бы сделать это онлайн, что связано с легкостью процесса и возможностью постоянно быть на связи с менеджером. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного девелопером ПИК среди россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство опрошенных (99%) регулярно совершают покупки в интернете — из них 40% делают это каждую неделю, а 43% хотя бы раз в несколько недель. 56% опрошенных отметили, что готовы к крупным приобретениям онлайн: таким как техника, автомобили и даже недвижимость, а 8% опрошенных уже воспользовались услугой онлайн-покупки недвижимости.

Довериться процессу дистанционного приобретения квартиры большинству респондентов (42%) помог положительный опыт друзей и родственников. 18% выбрали онлайн-покупку после консультации со специалистом, а 16% — после изучения материалов от застройщика. И только 24% отметили, что выбрали онлайн-покупку из-за отсутствия других вариантов.

Что важно для потенциальных покупателей квартиры онлайн? Респонденты выделяют следующие критерии: расположение квартиры на карте корпуса и возможный вид из окна (44%), визуализация пространства и точные замеры (36%), а также наличие онлайн-карты (33%).

В процессе покупки россиянам крайне важна тщательная работа с документами — 33% хотели бы отслеживать каждый этап оформления и иметь доступ ко всем данным. Для 27% ценно иметь постоянную связь с представителем застройщика при оформлении покупки.

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