Группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, передает РИА Новости.

«Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами», — сказал он.

Он напомнил, что подразделения группировки «Запад» сумели нанести поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 18-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка.

П словам Шарова, украинская армия в результате этого потеряла до 570 военнослужащих, а также лишилась самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства, гаубиц М777, «Мста-Б», двух гаубиц Д-30 и орудия L-119.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что группировка сорвала попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в ДНР.

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