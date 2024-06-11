Лидеры африканских стран планируют снова посетить РФ для обсуждения конфликта на Украине

Делегация лидеров африканских стран может в ближайшие месяцы вновь посетить Россию, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил основатель международной НПО Brazzaville Foundation, оказывающей содействие в вопросе продвижения мирной инициативы государств Африки, Жан-Ив Оливье.

«Есть возможность того, что африканская мирная миссия снова посетит Украину и РФ, чтобы убедить обе стороны положить конец конфликту», — сказал он.

По словам Оливье, делегация африканских стран высокого уровня намерена «побудить обе стороны вступить в содержательный диалог для разрешения» вооруженного конфликта. Он отметил, что «Африка привержена тому, чтобы играть нейтральную роль» в этом конфликте.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что африканские страны занимают ответственную позицию по конфликту на Украине. По его словам, Москва видит потенциал взаимодействия с государствами Африки.

Ранее Зеленского назвали расходным материалом Запада.