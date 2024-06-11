Украинский пленный сообщил о многочисленных «мини-котлах» для ВСУ под Харьковом

Украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом попали в множество «мини-котлов». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Доценко, являвшегося военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, во время наступления российских войск с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Солдаты вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». При этом украинское командование не способно было спасти своих оказавшихся в окружении солдат.

Сам Доценко получил ранение, пять дней прятался в яме, а затем попал в российский плен.

До этого украинский пленный заявил, что группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм.

10 июня сообщалось, что несколько десятков украинцев сбежали в Венгрию на военном грузовике.

Ранее украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным.