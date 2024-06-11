Глава Роспотребнадзора: вариант коронавируса FLiRT не последний

Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился очень быстро изменяться. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний», — заявила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

До этого глава ведомства сообщила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 ожидается к осени, но серьезных рисков для россиян не отмечается.

9 июня глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

Также Мурашко рассказал, что более 80 тысяч россиян заражены коронавирусом. По его словам, 20 тысяч из них находятся на лечении в медучреждениях. Он подчеркнул, что в РФ ведется мониторинг изменчивости COVID-19, идет отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии коронавируса.

Министр добавил, что «отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию» в случае новых вызовов.

Ранее в ВОЗ рассказали о новой возможной пандемии.