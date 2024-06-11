Стало известно, какой министр поедет на саммит по Украине от Новой Зеландии

На конференции по Украине в Швейцарии Новая Зеландия будет представлена министром полиции и исправительных учреждений Марком Митчеллом. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, пишет ТАСС.

По словам Питерса, участие министра Митчелла в саммите по миру на Украине подчеркивает постоянную поддержку правительства Новой Зеландии Украине и приверженность украинской формуле мира из десяти пунктов. Правительство распространило заявление, подчеркивающее этот факт.

Предварительно Веллингтон уведомил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о намерении направить высокопоставленного министра на мирный саммит для подчеркивания важности мероприятия. Планируется, что Митчелл прибудет в Швейцарию 15 июня и примет участие в ряде дискуссий с зарубежными коллегами в рамках конференции в Бюргенштоке.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швейцария взяла ответственность за неприглашение РФ на конференцию по Украине.