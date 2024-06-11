Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой министр поедет на саммит по Украине от Новой Зеландии

От Новой Зеландии на саммит по Украине поедет министр исправительных учреждений

close
100%
Depositphotos

На конференции по Украине в Швейцарии Новая Зеландия будет представлена министром полиции и исправительных учреждений Марком Митчеллом. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, пишет ТАСС.

По словам Питерса, участие министра Митчелла в саммите по миру на Украине подчеркивает постоянную поддержку правительства Новой Зеландии Украине и приверженность украинской формуле мира из десяти пунктов. Правительство распространило заявление, подчеркивающее этот факт.

Предварительно Веллингтон уведомил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о намерении направить высокопоставленного министра на мирный саммит для подчеркивания важности мероприятия. Планируется, что Митчелл прибудет в Швейцарию 15 июня и примет участие в ряде дискуссий с зарубежными коллегами в рамках конференции в Бюргенштоке.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швейцария взяла ответственность за неприглашение РФ на конференцию по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами