Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина крушения СУ-34 в горах Северной Осетии

Минобороны: причиной крушения Су-34 ВКС РФ могла быть техническая неисправность

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Предварительной причиной авиакатастрофы самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России является техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

До этого в ведомстве сообщили, что Су-34 упал в горах Северной Осетии, никто из экипажа не выжил.

10 июня легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия.

3 июня два истребителя F-35A пятого поколения ВВС Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори.

28 мая F-35 разбился в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Истребитель направлялся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, в Альбукерке приземлился для дозаправки и упал в южной части аэропорта. Пилот катапультировался, но получил тяжелые травмы, самолет полностью сгорел.

Ранее советские самолеты столкнулись в Португалии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами