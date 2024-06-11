Названа предварительная причина крушения СУ-34 в горах Северной Осетии

Предварительной причиной авиакатастрофы самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России является техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

До этого в ведомстве сообщили, что Су-34 упал в горах Северной Осетии, никто из экипажа не выжил.

10 июня легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия.

3 июня два истребителя F-35A пятого поколения ВВС Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори.

28 мая F-35 разбился в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Истребитель направлялся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, в Альбукерке приземлился для дозаправки и упал в южной части аэропорта. Пилот катапультировался, но получил тяжелые травмы, самолет полностью сгорел.

Ранее советские самолеты столкнулись в Португалии.