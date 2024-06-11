Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ опорных пунктах в ДНР

Группировка «Восток» сорвала попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого», — сказал он.

Гордеев отметил, что подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, в результате чего им удалось взять под контроль Старомайорское. Кроме того, группировка поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад украинской армии, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар.

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