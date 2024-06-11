В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении ведомства указано, что трагедия случилась при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений не зафиксировали.

В итоге никто из экипажа не выжил, заключили в Минобороны.

Накануне легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия. По поручению Южной транспортной прокуратуры Астраханская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения российского законодательства о безопасности полетов.

Вечером 8 июня главное управление МЧС по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск). Позднее стало известно, что одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.