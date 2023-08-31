Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД считают, что заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают самой Франции

Замглавы МИД Грушко: заявления о гарантиях безопасности Киеву угрожают Франции

close
100%
Depositphotos

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал.

По словам Грушко, совершенно очевидно, что предоставление гарантий безопасности Украине является шагом в сторону дальнейшей эскалации и повышения ставок в гибридной войне против России. Дипломат выразил уверенность, что и французы должны понимать, что такие действия сопряжены с возрастающими рисками для безопасности самой Франции.

Пока трудно сказать, считает Грушко, о каких гарантиях безопасности Киеву со стороны Парижа идет речь. Он отметил, что французские поставки на Украину хоть и не являются лидерами по количеству, но включают в себя весьма современные и мощные вооружения.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и «формулу мира», выдвинутую Киевом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях