В МИД считают, что заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают самой Франции

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал.

По словам Грушко, совершенно очевидно, что предоставление гарантий безопасности Украине является шагом в сторону дальнейшей эскалации и повышения ставок в гибридной войне против России. Дипломат выразил уверенность, что и французы должны понимать, что такие действия сопряжены с возрастающими рисками для безопасности самой Франции.

Пока трудно сказать, считает Грушко, о каких гарантиях безопасности Киеву со стороны Парижа идет речь. Он отметил, что французские поставки на Украину хоть и не являются лидерами по количеству, но включают в себя весьма современные и мощные вооружения.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и «формулу мира», выдвинутую Киевом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.