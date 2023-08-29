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КНР утвердила новые карты страны и добавила в них территории РФ

Китай утвердил географические карты и добавил в них территории России

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Shutterstock

Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал обновленный, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год.

Как видно на картах, часть территорий России присоединена к Китайской Народной Республике, а именно Большой Уссурийский остров, разделенный между двумя государствами.

«Стандартная карта составлена ​​в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — указывается в пояснительной записке.

Как отмечают китайские картографы, новый официальный комплект карт согласовали для использования в качестве иллюстраций в новостях, книжных иллюстрациях и рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты.

В июне американский генерал Милли назвал Соединенные Штаты, Китай и Россию сверхдержавами многополярного мира.

Ранее кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России.

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