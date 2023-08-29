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Зеленскому рассказали про ужасные результаты его решения

Politico: антикоррупционный план Зеленского может грозить проблемами для Киева

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Ints Kalnins/Reuters

Инициатива украинского президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения может обернуться рядом новых проблем, считают в издании Politico.

«В украинских антикоррупционных ведомствах растет обеспокоенность тем, что план Зеленского выведет из-под их контроля важнейшие коррупционные дела и передаст их в Службу безопасности Украины, которая находится в непосредственном ведении президента», — добавили в СМИ.

В газете не исключили, что у СБУ будут полномочия «забыть» дела о коррупционных преступлениях с участием украинских чиновников, занимающих высокие посты.

Согласно версии руководителя украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, подобная мера, в отличие от заявленных целей, ориентирована только на защиту верхушки власти страны.

На прошлой неделе стало известно, что коррупцию в военное время на Украине приравняют к госизмене.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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