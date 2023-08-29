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Стала известна тема переговоров Путина и Эрдогана на встрече в Сочи

Hürriyet: Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу Турции по зерновой сделке

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин могут обсудить на предстоящих переговорах в Сочи новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

На этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча глав двух государств состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат. При этом в администрации Эрдогана сообщали, что визит президента в Россию состоится до саммита G20 в Индии (9-10 сентября).

«Министр иностранных дел Фидан (Турции, Хакан), который держал руку на пульсе на Украине, применит тот же метод и в России, то есть прислушается к мнению российских властей (по вопросу «зерновой сделки»). После этого проведет переговоры с ООН», — пишет Hürriyet.

Отмечается, что новая формула по зерновой сделке может быть обсуждена на сделке в Сочи.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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