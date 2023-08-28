Трамп подаст апелляцию по делу о беспорядках у Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп подаст апелляцию для того, чтобы перенести дату заседания суда по делу о беспорядках у Капитолия с 4 марта 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также назвал решение суда о расследовании вмешательством в грядущие выборы президента США.

«Сегодня предвзятый, ненавидящий Трампа судья, дал мне продление только на два месяца, как раз то, чего хотело наше коррумпированное правительство, супер вторник», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн заявила, что судебное разбирательство по существу дела о попытке Дональда Трампа сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, предпринятой в январе 2021 года, начнется 4 марта следующего года.

До этого суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.