В МИД РФ ответили на просьбу Венгрии к Зеленскому о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение по переговорам президента Венгрии Карлин Новак.

На встрече с Зеленским Новак заявила, что российско-украинский конфликт продолжается уже полтора года и она не видит военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру, поэтому нужно сесть за стол переговоров.

«Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала Захарова в Telegram.

В октябре прошлого года Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе 2023-го министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории и «не с Путиным».

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.