ВСУ атаковали Курскую область картонными дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия изначально поставляла для гуманитарных миссий. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, ВСУ модернизировали картонный дрон, начинив его взрывчаткой. Рой подобных БПЛА был запущен рано утром 27 августа в район аэродрома Халино. Отмечается, что только часть из них были боевыми, остальные предназначались для отвлечения внимания и сил ПВО.

До этого ВСУ получили из Австралии беспилотники SYPAQ, которые сделаны из картона и резинок. Дроны поставляются в виде плоских листов картона с заготовками, из которых можно легко собрать летательный аппарат.

Управляющий директор SYPAQ Дэвид Висино сообщил, что ежемесячно на Украину отправляют около 100 упаковок с заготовками для беспилотников, при этом цель этой помощи исключительно гуманитарная — доставка медикаментов, продуктов питания и воды.

Ранее сообщалось, что ВСУ при атаках дронов на Россию используют данные Запада.