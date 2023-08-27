ВСУ при атаках дронов на Россию используют данные Запада

Операторы дронов Вооруженных сил Украины получают данные о радарах и средствах противовоздушной обороны от Запада. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники.

«Они (операторы. — «Газета.Ru») собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — сказано в сообщении. По информации источника, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, лишь «около 35-40%» беспилотников долетают до зоны расположения цели.

Кроме того, отмечается, что на линии фронта российские войска лишили Вооруженные силы Украины первоначального преимущества в тактических дронах.

27 августа Министерства обороны РФ заявляло, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области.

До этого ВСУ продолжают атаки беспилотниками российских территорий, однако высокий профессионализм войск РФ сводит их планы к нулю. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя массированный налет из 42 дронов противника на Крым. Он отметил, что только 9 БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), а остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

25 августа отставной подполковник Анатолий Матвийчук рассказывал, что украинская армия использует в зоне российской спецоперации дроны кустарного производства. Достоинством таких кустарных изделий он назвал их низкую себестоимость.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.