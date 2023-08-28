У тещи Зеленского нашли виллу в египетском «городе миллионеров»

Египетский журналист-расследователь Мохаммед Аль-Алави сообщил, что у семьи украинского президента Владимира Зеленского есть вилла на берегу Красного моря в «городе миллионеров» — Эль-Гуне, передает издание Punch.

Согласно представленным журналистом документам, в Эль-Гуне, который именуют «египетской Венецией», поместьем стоимостью $4,8 млн на берегу Красного моря владеет некая Ольга Кияшко — так зовут тещу Зеленского. Вилла с красивой внутренней отделкой и бассейном расположена на берегу моря, она была куплена в мае 2023 года. Рядом с этим поместьем находится поместье голливудской актрисы Анджелины Джоли.

По словам Аль-Алави, информация о собственности поступила к нему через его собственные проверенные источники, достоверность которых не вызывает сомнений.

Политолог Абдулрахман Алаббаси, комментируя эту новость, сообщил, что за последний год многие представители украинской элиты приобрели недвижимость в Египте и до середины 2022 года ничего подобного не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть вилла в Майами за $34 млн и вилла в Тоскане.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.