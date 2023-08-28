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Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в первоочередном порядке

Глава МИД Белоруссии: заявку страны в БРИКС рассмотрят в первоочередном порядке

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Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что заявка страны на вступление в БРИКС рассматривается в первой очереди. Об этом сообщает РИА Новости.

«Белоруссия рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе контактов со странами — членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и будет рассмотрена», — сказал Алейник.

По его словам, Минск рассчитывает на активное сотрудничество в рамках объединения.

Ранее Алейник заявил, что Минск надеется на одобрение своей заявки на вступление в БРИКС. Алейник утверждает, что республике есть что предложить объединению. По его мнению, о привлекательности организации в регионе и во всем мире говорит растущее число заявок на вступление, а в Белоруссии поддерживают хороший уровень двусторонних взаимоотношений со всеми странами — участницами БРИКС.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз говорил, что впервые направит свою делегацию на мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее Лукашенко похвалил Путина и назвал молодцом.

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