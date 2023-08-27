Лавров высказался о расширении БРИКС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Он предположил, что после расширения БРИКС позиции объединения укрепятся в G20. «Так что формально деление «Группы двадцати» на «семерку+» и БРИКС+ обретает практические черты», — заметил Лавров.

Министр в разговоре с журналистами также напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена никого «ущемлять».

К настоящему моменту в БРИКС состоят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года в объединение БРИКС попадут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в том случае, если официально примут приглашения.

27 августа Лавров заявлял, что позиции БРИКС в G20 укрепятся после расширения объединения. Он отмечал, что участники объединения будут координировать свои подходы с новыми членами и в ООН, и в G20 и на других международных площадках.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не намерено соперничать и противопоставлять себя G7 и G20.

21 августа Лавров также говорил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.