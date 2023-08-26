В Польше неизвестные парализовали движение поездов под гимн России

Железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно парализовано из-за вмешательства неизвестных в систему управления поездами, пишет газета Wyborcza. По информации издания, остановка движения наблюдалась вечером 25 августа из-за того, что кто-то начал транслировать на железнодорожных частотах сигнал об аварийной остановке, а затем гимн России и фрагменты одного из выступлений российского президента Владимира Путина.

«Сигнал тревоги остановил поезда на линии 273 (участок Щецин Главный — Далешево) и на линии 351 (участок Щецин Главный — Хощно). Оба маршрута имеют разные частоты, на которых может передаваться сигнал экстренной помощи. Его отправляли практически постоянно», — говорится в тексте.

Как отмечает Wyborcza, железнодорожные службы уведомили об инциденте полицию. При этом взлом частоты, по данным газеты, привел к задержке нескольких пассажирских поездов в районе Щецина.

«Около полуночи в районе Щецина сигнал тревоги утих, но мы получили информацию о том, что ситуация начала повторяться в других частях Польши, в том числе в районе Великопольского воеводства», — подчеркивается в материале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал «пристрелить» Россию.