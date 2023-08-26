Путин поздравил президента Абхазии с годовщиной международного признания независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского президента, Абхазия смогла добиться существенных успехов в построении демократической государственности.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия... За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики», — говорится в телеграмме Путина.

Как отметил президент РФ, с Абхазией были налажены отношения союзничества.

Также Путин обратил внимание, что Москва и Сухум выстроили стратегическое партнерство.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах признания Абхазии и Южной Осетии другими странами

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.