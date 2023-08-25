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Мятежники Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну

Мятежники Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну за 48 часов

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Afolabi Sotunde/Reuters

Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение двух суток. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что посол не явился в министерство иностранных дел Нигера, несмотря на вызов.

Ранее стало известно, что в Нигере мятежники, которые пришли к власти, разрешат Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию в случае агрессии против страны. В заявлении, озвученном представителем нигерского внешнеполитического ведомства, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

21 августа сообщалось, что в Нигере проведут кампанию по набору добровольцев с целью оказания помощи армии государства на случай интервенции сил Экономического сообщества стран Западной Африки.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере.

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