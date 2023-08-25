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Постпред РФ при ОБСЕ оценил реакцию организации на притеснение прав русских в Прибалтике

Лукашевич: ОБСЕ никак не реагирует на притеснение прав русских в Прибалтике

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ никак не реагирует на многочисленные факты ущемления прав русского и русскоязычного населения Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, прибалтийские государства начали активнее проводить «охоту на ведьм», а ОБСЕ остается в стороне от данной ситуации.

Постпред РФ утверждает, что несмотря на предоставление фактов российской стороной об ущемлениях прав русского и русскоязычного населения, в организации никак не комментируют происходящие в прибалтийских странах.

До этого министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что проживающие в стране граждане Российской Федерации могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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