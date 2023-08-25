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Нигер разрешит Мали и Буркина-Фасо вводить военных на свою территорию в случае агрессии

AFP: Нигер разместит у себя силы Мали и Буркина-Фасо при нападении на страну

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Afolabi Sotunde/Reuters

В Нигере мятежники, которые пришли к власти, разрешат Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию в случае агрессии против страны. Об этом сообщает агентство France-Presse, передает РИА Новости.

В заявлении, озвученном представителем нигерского внешнеполитического ведомства, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

23 августа парламент Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС) подтвердил свою позицию в поддержку дипломатического урегулирования ситуации в Нигере.

До этого бывший президент Нигерии Абдулсалами Абубакар, который возглавил миссию ЭКОВАС, провел встречу с руководством мятежников в Нигере.

21 августа сообщалось, что в Нигере проведут кампанию по набору добровольцев с целью оказания помощи армии государства на случай интервенции сил Экономического сообщества стран Западной Африки.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере.

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