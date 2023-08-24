США ввели ограничения против нескольких россиян из-за ситуации с украинскими детьми

Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении трех российских граждан из-за ситуации с украинскими детьми, передает РИА Новости.

«Госдепартамент вводит визовые ограничения в отношении троих назначенных Россией чиновников за их причастность к нарушениям прав человека украинских детей, причастных к их депортации, перевозкам и удержанию Российской Федерацией и ее ставленниками украинских детей», — говорится в документе.

По данным Вашингтона, двое из попавших под новые санкции лиц причастны к перевозу украинских детей в Крым, еще один — причастен «к расселению детей в крымские лагеря, где они подвергались физическому насилию и удерживались незаконно».

Имена попавших под визовые ограничения не называются.

24 августа Минфин США ввел санкции против 11 физлиц из России. Новые санкции США также затронули мать главы Чечни Кадырова. Также под ограничения попал международный детский центр «Артек».

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее МВД объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС.