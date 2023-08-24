Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи», — сказал он.

Ранее Эрдоган признался, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

Эрдоган напомнил, о достаточно загруженной обстановке в сентябре из-за намеченной встречи «Большой двадцатки» в Индии и Генеральной Ассамблеи ООН в США.

21 августа в Анкаре сочли маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Источник допустил, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для подобного визита. В канцелярии турецкого лидера обратили внимание, что конкретики о возможной встрече двух президентов пока нет.

19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч сообщил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию. В Анкаре заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Москвой.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.