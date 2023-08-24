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В Совфеде назвали главные уязвимости Байдена

Сенатор Пушков назвал провалы в памяти и речи главными уязвимостями Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что главными уязвимостями президента США Джо Байдена стали провалы в памяти и речи. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление Трампа о том, что Байден «не дотянет» до следующих президентских выборов.

«Главная зона его уязвимости — провалы в памяти и в речи. Слишком заметные и все более частые», — отмечается в публикации

Сенатор также отметил, что у Джо Байдена «достаточно тренированные» ноги и нет проблем с избыточным весом. Тем не менее Пушков подчеркнул, что Байден может не дойти до следующей президентской гонки в «предвыборном состоянии».

До этого Трамп высказал мнение, что действующего главу Белого дома Джо Байдена «контролирует Украина» и ряд других стран, от которых тот получил миллионы долларов. Также он назвал Байдена «скомпрометированным» президентом, который ведет Соединенные Штаты в ад».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Ранее в США рассказали, почему Обама был умнее Байдена.

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