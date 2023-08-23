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В США рассказали, почему Обама был умнее Байдена

Экономист Сакс: Байден недооценил решимость России защищать свои интересы

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил на своем YouTube-канале, что президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и НАТО.

По словам Сакса, США толкали Украину в НАТО, и Россия «по вполне предсказуемой и понятной причине» не могла согласиться с этим. При этом в Вашингтоне сочли за блеф противодействие Москвы, считая, что у РФ нет альтернативы, кроме как «подчиниться воле США».

«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», — заявил профессор.

По его словам, Обама понимал, что за давлением США на Россию в вопросе Украины последует ответная реакция.

До этого бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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