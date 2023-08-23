Зеленский заявил о своих ошибках за время российско-украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно», — заявил Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос о его главной победе и ошибке за время российско-украинского конфликта.

До этого Зеленский заявил, что выборы в США могут повлиять на поддержку Киева Вашингтоном и он намерен делать все, чтобы она не ослабевала.

По его мнению, у Соединенных Штатов будет очень сложный год из-за выборов. Эта ситуация, безусловно, повлияет на поддержку украинской стороны, считает Зеленский.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.