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Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после беседы с Путиным

Балицкий: Путин пообещал «очень много интересного» в ходе спецоперации осенью

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о переговорах по поводу специальной военной операции (СВО) с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Балицкого, глава государства сообщил ему, что Россия «пока не развернула всех своих мощностей в рамках СВО» и осенью на поле боя ожидается «много интересного».

«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы еще ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — заявил врио Запорожской области.

В июле Путин рассказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ об отсутствии результатов контрнаступления Украины. Президент констатировал, что Киеву не помогают ни поставки оружия, ни присутствие иностранных наемников и советников.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее военкор раскрыл, близок ли перелом в СВО в пользу России.

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