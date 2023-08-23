Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о возможном исчезновении Украины с политической карты мира

Медведев допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. Об этом он написал в статье, которая была опубликована на сайте Aif.ru.

Медведев подчеркнул ясность того, что конфликт завершится бесславным поражением Киева, таким же, как и в 2008 году у грузинских агрессоров. Он назвал Украину искусственно созданным на обломках СССР государством. По словам Медведева, высока вероятность исчезновения Украины в будущем с политической карты мира.

Замглавы Совбеза РФ заявил, что еще одним итогом конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей. Медведев назвал их такими же «уродливыми фриками, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру», намекнув на поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена была начать специальную военную операцию, так как Запад и полностью подчиненный ему Киев давно готовили масштабную агрессию.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях