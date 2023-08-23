Медведев заявил о возможном исчезновении Украины с политической карты мира

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. Об этом он написал в статье, которая была опубликована на сайте Aif.ru.

Медведев подчеркнул ясность того, что конфликт завершится бесславным поражением Киева, таким же, как и в 2008 году у грузинских агрессоров. Он назвал Украину искусственно созданным на обломках СССР государством. По словам Медведева, высока вероятность исчезновения Украины в будущем с политической карты мира.

Замглавы Совбеза РФ заявил, что еще одним итогом конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей. Медведев назвал их такими же «уродливыми фриками, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру», намекнув на поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена была начать специальную военную операцию, так как Запад и полностью подчиненный ему Киев давно готовили масштабную агрессию.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.