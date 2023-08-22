В МИД сообщили о готовности ответить на предложения по решению украинского конфликта

Россия открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на серьезные предложения. Об этом в интервью бразильскому агентству Brasil de Fato заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — сказала она, отметив, что власти Украины прервали и запретили переговоры с РФ.

22 августа политолог Малек Дудаков заявлял, что в случае победы республиканцев на президентских выборах США в 2024 году Соединенные Штаты могут предложить России перемирие в рамках украинского конфликта.

В этот же день президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может превратиться в площадку для мирных переговоров по украинскому кризису в период председательства республики.

До этого консультант Госдепа Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков сообщали, что США нужно начать мирное урегулирование на Украине до успеха российского наступления и объявления победы над Западом президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.