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В МИД сообщили о готовности ответить на предложения по решению украинского конфликта

Захарова: Россия ответит на серьезные предложения по решению кризиса на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Россия открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на серьезные предложения. Об этом в интервью бразильскому агентству Brasil de Fato заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — сказала она, отметив, что власти Украины прервали и запретили переговоры с РФ.

22 августа политолог Малек Дудаков заявлял, что в случае победы республиканцев на президентских выборах США в 2024 году Соединенные Штаты могут предложить России перемирие в рамках украинского конфликта.

В этот же день президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может превратиться в площадку для мирных переговоров по украинскому кризису в период председательства республики.

До этого консультант Госдепа Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков сообщали, что США нужно начать мирное урегулирование на Украине до успеха российского наступления и объявления победы над Западом президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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