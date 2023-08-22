Президент Бразилии заявил, что БРИКС не будет противопоставлять себя G7 и G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не намерено противопоставлять себя G7 и G20, передает ТАСС.

Он также поддержал идею расширения БРИКС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

До этого в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите организации.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.