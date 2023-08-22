Президент Венгрии Новак прибыла на Украину

Президент Венгрии Каталин Новак в рамках рабочего визита на Украину посетила Закарпатье, где встретилась с местным руководством. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной военной администрации (ОВА) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как говорится в сообщении, Новак обсудила с руководством ОВА и областным советом результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества. В частности, речь шла о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам, организации летнего отдыха для украинских детей на территории Венгрии, реализации совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

23 августа Новак должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где пройдет третий форум «Крымской платформы».

В июне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока она не решит проблему с правами нацменьшинств в Закарпатье.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.