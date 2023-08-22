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В Совфеде рассказали о миссии России в рамках БРИКС

Сенатор Косачев: у России есть потенциал вывода БРИКС на достижение консенсуса

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James Oatway/Reuters

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Россия обладает очевидным потенциалом по поиску решений, с которыми могут согласиться все члены организации, вынося за скобки разногласия. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

«Так вот сейчас, на мой взгляд, самое главное — вывести все сообщество стран БРИКС на достижение некоего консенсуса: надо выносить за скобки разногласия, а они существуют, и, самое важное, вычленять во всем спектре вопросов то, что не вызывает сомнений ни у одной страны — участницы объединения. И на основе этого действовать. Уверен, у России есть очевидный потенциал по поиску решений, с которыми все страны могут согласиться, именно в этом, считаю, заключается наша миссия в БРИКС. И мы ее выполним», — сказал парламентарий.

Косачев заметил, что Запад относится к развитию БРИКС с «колоссальной ревностью», поэтому попытки сорвать диалог и спровоцировать конфликты внутри объединения будут нарастать. Нужно быть готовыми к подобному развитию событий, подчеркнул сенатор.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам XV саммита объединения, который пройдет под председательством ЮАР, зафиксируют достигнутые договоренности в Йоханнесбургской декларации, передает пресс-служба Кремля.

Ранее политолог объяснил, может ли БРИКС стать полноценным противовесом G7.

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