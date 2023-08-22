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Глава МИД ФРГ прокомментировала использование регулярных рейсов для ее визитов за рубеж

Бербок заявила, что регулярные рейсы для ее визитов за рубеж невозможны

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что регулярные авиарейсы для официальных поездок не являются для нее подходящей альтернативой. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, организованной новостным порталом Die Pioneer.

По словам министра, нельзя прервать официальную встречу, сказав, что нужно собираться в полет. По ее мнению, это «иная логистика, чем когда вы летите в отпуск».

Правительственный самолет A340 с Бербок на борту должен был приземлиться 14 августа в австралийской столице Канберре, во вторник должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако, 14 августа в аэропорту Абу-Даби экипаж самолета с главой МИД на борту обнаружил неисправность. У самолета не работали закрылки.

Бербок пришлось отменить запланированный визит. В мае Бербок дважды за три дня пришлось корректировать свой график по причине поломок ведомственных самолетов в трехдневном турне в Персидском заливе. Первый самолет столкнулся с неисправностью перед самой поездкой в саудовскую Джидду. Затем второй самолет сломался в Катаре. Из-за этого вылет министра задержался на день.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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