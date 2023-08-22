Глава МИД ФРГ прокомментировала использование регулярных рейсов для ее визитов за рубеж

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что регулярные авиарейсы для официальных поездок не являются для нее подходящей альтернативой. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, организованной новостным порталом Die Pioneer.

По словам министра, нельзя прервать официальную встречу, сказав, что нужно собираться в полет. По ее мнению, это «иная логистика, чем когда вы летите в отпуск».

Правительственный самолет A340 с Бербок на борту должен был приземлиться 14 августа в австралийской столице Канберре, во вторник должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако, 14 августа в аэропорту Абу-Даби экипаж самолета с главой МИД на борту обнаружил неисправность. У самолета не работали закрылки.

Бербок пришлось отменить запланированный визит. В мае Бербок дважды за три дня пришлось корректировать свой график по причине поломок ведомственных самолетов в трехдневном турне в Персидском заливе. Первый самолет столкнулся с неисправностью перед самой поездкой в саудовскую Джидду. Затем второй самолет сломался в Катаре. Из-за этого вылет министра задержался на день.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.