Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии пообещали прагматично отреагировать на закрытие КПП на границе с Литвой

МИД: Минск спокойно и прагматично отреагирует на закрытие Литвой КПП на границе

close
100%
Depositphotos

В пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии рассказали, как Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в МИД, белорусская сторона отреагирует на данный шаг Вильнюса «спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран».

«Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», — сказано в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в преддверии президентских выборов в Литве власти прибалтийской республики «серьезно озабочены тем, что их граждане своими глазами видят», что в Белоруссии «безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции» против Минска, «стабильно работают предприятия», наблюдается рост экономики, есть доступная и качественная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания.

В министерстве указали, Минск призывает Вильнюс отказаться от практики создания искусственных барьеров для жителей не только Белоруссии и Литвы, но и Евросоюза в целом. Там добавили, что Белоруссия не собирается отменять безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши.

До этого сообщалось, что два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверячюсе — были закрыты.

Ранее стало известно, что Латвия мобилизует пограничников на границе с Белоруссией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях