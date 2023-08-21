В Белоруссии пообещали прагматично отреагировать на закрытие КПП на границе с Литвой

В пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии рассказали, как Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в МИД, белорусская сторона отреагирует на данный шаг Вильнюса «спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран».

«Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», — сказано в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в преддверии президентских выборов в Литве власти прибалтийской республики «серьезно озабочены тем, что их граждане своими глазами видят», что в Белоруссии «безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции» против Минска, «стабильно работают предприятия», наблюдается рост экономики, есть доступная и качественная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания.

В министерстве указали, Минск призывает Вильнюс отказаться от практики создания искусственных барьеров для жителей не только Белоруссии и Литвы, но и Евросоюза в целом. Там добавили, что Белоруссия не собирается отменять безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши.

До этого сообщалось, что два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверячюсе — были закрыты.

Ранее стало известно, что Латвия мобилизует пограничников на границе с Белоруссией.