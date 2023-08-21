В Белоруссии прокомментировали ситуацию с безвизовым режимом для Польши

Белоруссия намерена отреагировать на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, не отменяя безвизового режима для жителей Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщается на сайте белорусского Министерства иностранных дел.

По информации пресс-службы МИД, от Минска будет ответственная и прагматичная реакция в интересах жителей соседних стран.

«Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», — уточнили представители дипведомства.

Также в Минске предложили Вильнюсу отказаться от практики создания искусственных барьеров для жителей не только Белоруссии и Литвы, но и ЕС в целом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Минск мгновенно ответит, если страны Прибалтики проявят агрессию.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.