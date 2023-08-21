На выборах президента Эквадора лидирует женщина-кандидат от левых сил

На выборах президента Эквадора после подсчета почти 7% голосов лидирует женщина-кандидат от левых сил Луиса Гонсалес, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального избирательного совета страны.

Гонсалес набирает 32,46%. Второе место совершенно неожиданно занимает предприниматель и бывший депутат парламента Даниэль Нобоа с 24,68% голосов. Все опросы общественного мнения ранее показывали его крайне незначительную поддержку избирателями. На третьем месте находится представляющий партию «Строй» Кристиан Сурита с 16,32%. У ветерана боевых действий в различных горячих точках Яна Топича — 14,72% голосов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. В противном случае 15 октября в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Эквадора произошла хакерская атака. При этом утверждается, что не было нанесено ущерба подсчету голосов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.